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Сегодня москвичей ожидают гроза, дождь и сильный ветер
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Сегодня москвичей ожидают гроза, дождь и сильный ветер 

Москва меняется 46 минут назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 26 апреля, жителям столицы следует ожидать пасмурную погоду. Как  сообщают
синоптики ГБУ «Автомобильные дороги», возможен дождь, во второй половине дня ветер может усилиться до 17 метров в секунду.
Также возможны кратковременные грозы. Температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. Из-за сильного ветра сотрудники столичного транспортного комплекса рекомендуют москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях, говорится на  сайте
мэра Москвы.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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