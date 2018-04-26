Сегодня москвичей ожидают гроза, дождь и сильный ветер

Сегодня, 26 апреля, жителям столицы следует ожидать пасмурную погоду. Как сообщают

синоптики ГБУ «Автомобильные дороги», возможен дождь, во второй половине дня ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

Также возможны кратковременные грозы. Температура воздуха составит 12–14 градусов тепла. Из-за сильного ветра сотрудники столичного транспортного комплекса рекомендуют москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях, говорится на сайте

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