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Станцию «Технологический институт» проверили за 40 минут
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Станцию «Технологический институт» проверили за 40 минут 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Метро «Технологический институт» в Петербурге закрывали для пассажиров, передает пресс-служба городской подземки. Станция прекратила работать в утренний час пик — в 08.55 26 апреля.
Причиной закрытия метро стало обнаружение бесхозного предмета. На проверку потребовалось почти 40 минут. В течение этого времени станция не работала на вход и выход, переход также был закрыт.
Двери «Технологического института» распахнулись вновь в 09.32.
Сотрудники метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не оставлять свои личные вещи в вагонах, на платформах и эскалаторах.
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