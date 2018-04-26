Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, сообщает агентство «Москва»

В четверг, 26 апреля, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла.

"В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", — предупредили власти.

Весь городской транспорт полностью готов к работе в ураган: метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды.