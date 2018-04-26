Ещё
Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян оставят без торговых центров
Россиян оставят без торговых центров

Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, сообщает агентство «Москва».
В четверг, 26 апреля, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла.
"В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", — предупредили власти.
Весь городской транспорт полностью готов к работе в ураган: метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды.
ТВ Центр: последние новости
Собянин за 2017 год заработал 6,5 миллиона рублей Сергей Собянин открыл сезон велопроката в Москве Полиция Москвы будет пресекать нарушения порядка на майских праздниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»11
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США143
Назван доход говорившей с Путиным звезды51
Amazon отказал Роскомнадзору96
Россиян оставят без торговых центров44
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
01:03
После поступка Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Шоу-бизнес
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение