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Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
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Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: horoshevo-mnevniki.mos.ru
В СЗАО, в КЦ «Салют», 1 мая пройдет фестиваль греческой культуры.
— «Греческий Первомай» состоится в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция — заверила менеджер по культурно-досуговой деятельности Татьяна Кучеренко.
Гости фестиваля узнают много интересных фактов о греческом языке, посмотрят познавательные фильмы стране. Помимо этого, для посетителей организуют мастер-класс. Приготовить греческое блюдо или сделать национальную прическу сможет любой желающий. Для гостей выступит греческая певица Ариадна Прокопиду. На праздник, возможно, приедете и посол Греции в РФ.
На праздник могут прийти все желающие, старше 6 лет. Вход свободный. Начнутся празднования в 16:00
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