Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле

В СЗАО, в КЦ «Салют», 1 мая пройдет фестиваль греческой культуры.

— «Греческий Первомай» состоится в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция — заверила менеджер по культурно-досуговой деятельности Татьяна Кучеренко.

Гости фестиваля узнают много интересных фактов о греческом языке, посмотрят познавательные фильмы стране. Помимо этого, для посетителей организуют мастер-класс. Приготовить греческое блюдо или сделать национальную прическу сможет любой желающий. Для гостей выступит греческая певица Ариадна Прокопиду. На праздник, возможно, приедете и посол Греции в РФ.

На праздник могут прийти все желающие, старше 6 лет. Вход свободный. Начнутся празднования в 16:00