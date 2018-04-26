В период предстоящих праздников изменится график работы Центров Мои документы

График работы центров госуслуг незначительно изменится в майские праздники.

"Офисы «Мои документы» не будут обслуживать посетителей только в течение двух дней — 1 и 9 мая" — сообщается на официальном сайте Мэра Москвы

С 2 по 8 мая и с 10 мая центры будут работать в обычном режиме — с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных), а флагманский офис будет открыт с 10:00 до 22:00.

Напомним, что на территории поселения Вороновское расположено территориальное подразделение Центра «Мои документы» по адресу: город Москва, поселение «Вороновское», село Вороново, дом 31, строение 1