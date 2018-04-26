Кремль завершает очередной этап реставрации

Реставраторы завершают очередной этап работ на башнях Московского Кремля. Полностью готова самая маленькая и "молодая" Царская башня, к 1 мая из-под строительных лесов покажется шатер Комендантской, к середине июня откроются верхние части Набатной и Оружейной. К вступлению в должность президента РФ 7 мая завершится и косметический ремонт Красного крыльца на Соборной площади Кремля.

Обновленные башни Кремля

"Москвичи и гости столицы уже могут любоваться Царской башней, которая выглядит точно так же, как и сразу после сооружения в 1680 году. Уникальность этой башенки, высота которой с шатром и флюгером всего 16,7 метра, в том, что она единственная в Кремле не имеет собственного фундамента, а установлена на боевой площадке стены между Спасской и Набатной башнями на четырех кувшинообразных столбах", — рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов. По его словам, на башне отреставрирована кладка стен, белокаменные фрагменты, обновлена металлическая черепица.

Как сообщил ТАСС Иван Орынчук — руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс", которая проводит реставрацию, такой же объем работ проведен и на трех других башнях. Он полагает, что верхние части Набатной и Оружейной башен будут освобождены от строительных лесов "к середине июня, то есть к открытию чемпионата мира по футболу". А буквально через несколько дней леса уберут с верхней части Комендантской башни. Орынчук отметил, что на нынешнем этапе реставрации "были задействованы около 250 специалистов, каждый из которых отвечал за определенный фронт работ".

Комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведется последние несколько лет. Так, уже прошли "модернизацию" Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть кремлевской стены. По оценке Девятова, обновлен участок Кремлевской стены длиной чуть меньше километра при общей протяженности 2,2 км.

Представитель ФСО прогнозирует, что после завершения нынешнего этапа работ в ближайшее время начнется следующий, важной задачей которого станет реставрация Боровицкой башни. "На этом объекте предстоят длительные обследования состояния башни, только по их итогам будет понятно, какая реставрация потребуется и сколько времени она может занять", — отметил историк. Он напомнил, что на Боровицкой башне находятся три белокаменных герба, один из них — герб русского государства, предварительно датированный 1490 годом, что является самым древним геральдическим изображением. Если данное предположение подтвердится, герб будет отправлен на хранение в Музеи Московского Кремля, а на башне появится его копия.

Красное крыльцо

Девятов сообщил, что одновременно проходил и ремонт за кремлевскими стенами, где обновлялось Красное крыльцо на Соборной площади. "Многие века это крыльцо было одним из важных элементов церемониальных действий, например, оно использовалось для парадных выходов великих князей и царей, по нему проходили в Грановитую палату из Успенского собора после венчания на царство", — сказал он.

Россией. Красное крыльцо, возведенное пять веков назад, служило парадным входом в Грановитую палату и Большой Кремлевский дворец. В Центральную арку Красного крыльца, украшенную изображением двуглавого орла, входили послы из стран христианского мира, а по ступенькам, расположенным слева, поднимались посланцы государств, исповедующих иную веру. Сохранились свидетельства, что у главного портала была принята грамота от посланцев Богдана Хмельницкого о воссоединении Украины

Красное крыльцо не раз перестраивалось, но в 1934 году было демонтировано. На его фундаменте появился буфет, обслуживавший делегатов партийных съездов.

Восстановили Красное крыльцо в 1994 году по сохранившимся обмерным чертежам, гравюрам и фотографиям Х1Х века. "Сейчас косметический ремонт Красного крыльца проведен впервые", — подчеркнул Девятов, добавив, что работы завершатся к 7 мая.

В предыдущие годы после завершения церемонии вступления в должность президента России глава государства выходил из Большого Кремлевского дворца на Красное крыльцо, откуда наблюдал за прохождением торжественным маршем военнослужащих Президентского полка.