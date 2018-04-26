В Орле перекроют движение транспорта

Причиной затруднённого проезда на улице Героев Пожарных станет открытие мемориальной доски в честь сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, и присвоением улице названия.

Как сообщили а пресс-службе ГИБДД по Орловской области , 27 апреля с 00.00 до 14.00 движение средств будет запрещено на пересечении улиц Героев Пожарных и Приборостроительной. С 11.30 до 14.00 на этом же участке дороги запретят стоянку автотранспорта.

Кроме того, из-за работ по бурению скважин, до 30 апреля запрещено движение транспортных средств по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина), по улице Московской (в районе дома №1 по пл. Мира), по улице Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).