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В Орле перекроют движение транспорта
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В Орле перекроют движение транспорта 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Причиной затруднённого проезда на улице Героев Пожарных станет открытие мемориальной доски в честь сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, и присвоением улице названия.
Как сообщили а пресс-службе ГИБДД по Орловской области, 27 апреля с 00.00 до 14.00 движение средств будет запрещено на пересечении улиц Героев Пожарных и Приборостроительной. С 11.30 до 14.00 на этом же участке дороги запретят стоянку автотранспорта.
Кроме того, из-за работ по бурению скважин, до 30 апреля запрещено движение транспортных средств по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина), по улице Московской (в районе дома №1 по пл. Мира), по улице Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).
Сообщение В Орле перекроют движение транспорта появились сначала на РИА 57.
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