Ещё
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта 26 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.
В учреждении также попросили горожан сообщать о поломках светофоров и знаков по телефону 3210.
Как сообщили ранее в Гидрометцентре, дождь и порывистый ветер ожидаются в четверг в Москве. Днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла. Синоптики также сообщают, что юго-восточный ветер изменится на западный с порывами 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.
Ночью вероятность дождя сохранится, температура опустится до 5-7 градусов, ветер западный, порывами до 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
ТАСС: последние новости
Четвертый фестиваль фейерверков в Братеево посвятят добрым делам Движение поездов на участке от "Таганской" до "Беговой" восстановлено после сбоя Парк лекарственных растений появится в московском Царицыне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль174
ЦБ отозвал лицензии у двух банков19
Глава МЧС ответил Михалкову118
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр28
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение