Несколько станций метро изменят работу из-за репетиций парада

Режим работы нескольких станций метро изменится 26 апреля, 3, 6 и 9 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Изменения связаны с репетициями парада в честь Дня Победы.

26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 07:00 станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. В обычном режиме станции заработают после окончания репетиций и самого парада.

Также 6 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице нельзя будет выйти со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и "Китай-город" в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

9 мая вестибюль № 2 станции "Парк Победы" будет работать только на вход. Выйти на нечетную сторону Кутузовского проспекта к парку Победы в этот день можно будет только из вестибюля № 1.

Уже после парада 9 мая ограничат вход на станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, на станции метро "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Сокольнической и Кольцевой линий, на станции метро "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная".

В эти дни меры безопасности на всех станциях подземки усилят, а также увеличат количество досмотров. Пассажиров попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее ЦОДД рекомендовал водителям отказаться от поездок в центр столицы вечером 26 апреля. Движение на некоторых улицах Москвы ограничат в связи с репетицией парада в честь Дня Победы.

Лучше и удобнее всего будет пользоваться метро, причем столичная подземка готова к увеличению пассажиропотока.

Ограничений стоит ожидать и 30 апреля — 2 мая в связи с массовыми мероприятиями в столице. А 4 и 9 мая перекроют участок проезда Девичьего Поля.