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Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат выход из метро
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Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат выход из метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня из-за репетиции парада в Центральной части города будет невозможно выйти на ряде станций.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, с 18-00 на выход закроют «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Войти на них, а также сделать пересадку через них будет можно.
Аналогичные ограничения будут действовать во время репетиции 3 мая.
Также 6 и 9 мая на время построения колонн и прохождения по Тверской улице закроют на выход «Пушкинскую», «Тверскую», «Чеховскую», «Маяковскую», «Лубянку» в сторону Никольской улицы, «Китай-Город» в сторону Ильином, Варварки и Китайгородского проезда.
Различные ограничения 9 мая будут действовать и на некоторых других станциях столичного метро после окончания салюта и мероприятий.
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