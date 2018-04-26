Из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат выход из метро

Сегодня из-за репетиции парада в Центральной части города будет невозможно выйти на ряде станций.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, с 18-00 на выход закроют «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Войти на них, а также сделать пересадку через них будет можно.

Аналогичные ограничения будут действовать во время репетиции 3 мая.

Также 6 и 9 мая на время построения колонн и прохождения по Тверской улице закроют на выход «Пушкинскую», «Тверскую», «Чеховскую», «Маяковскую», «Лубянку» в сторону Никольской улицы, «Китай-Город» в сторону Ильином, Варварки и Китайгородского проезда.

Различные ограничения 9 мая будут действовать и на некоторых других станциях столичного метро после окончания салюта и мероприятий.