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Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от машин из-за плохой погоды
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Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от машин из-за плохой погоды 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичных водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях 26 апреля. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
"Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды", — цитирует представителей транспортного комплекса Агентство «Москва». Специалисты отметили, что метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды.
Кроме того, водителей призвали не парковаться около деревьев и рекламных конструкций.
На прошедших выходных в столице случился сильный шторм. В некоторых районах региона ветер достиг силы 30 метров в секунду. Были повалены более 900 деревьев. Пострадали автомобили горожан. Ранения получили 17 человек, одна девочка погибла.
В устранении последствий урагана приняли участие 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства. Также было привлечено более 350 единиц техники.
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