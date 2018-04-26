Столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от машин из-за плохой погоды

Столичных водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях 26 апреля. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

"Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды", — цитирует представителей транспортного комплекса Агентство «Москва» . Специалисты отметили, что метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды.

Кроме того, водителей призвали не парковаться около деревьев и рекламных конструкций.

На прошедших выходных в столице случился сильный шторм. В некоторых районах региона ветер достиг силы 30 метров в секунду. Были повалены более 900 деревьев. Пострадали автомобили горожан. Ранения получили 17 человек, одна девочка погибла.

В устранении последствий урагана приняли участие 1,5 тысячи сотрудников комплекса городского хозяйства. Также было привлечено более 350 единиц техники.