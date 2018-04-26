Транспортный комплекс столицы порекомендовал отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды

В столице ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В четверг, 26 апреля, Транспортный комплекс города Москвы предупредил водителей о неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, а также порекомендовал им отказаться от пользования личными автомобилями.

— В Москве ожидается плохая погода. Синоптики сообщают, что на улице будет ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, так они смогут избежать попадания в ДТП, риск которых повышается при ухудшении погоды,

В пресс-службе комплекса также отметили, что в случае необходимости использования личного транспорта не следует парковаться возле деревьев и рекламных щитов.

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