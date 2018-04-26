В четверг в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков

В четверг, 26 апреля, в столице выпадет до 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на официальном портале центра погоды «Фобос».

За день в городе выпадет 8–9 миллиметров осадков при месячной норме в 44 миллиметра. За прошедшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ специалисты зафиксировали 3,6 миллиметра осадков.

По данным метеорологов, в четверг столичный регион будет находиться в зоне влияния дождливого циклонического вихря. При этом западный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло.

В течение дня в городе и области ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. В некоторых районах может начаться гроза. Максимальная температура воздуха в течение дня составит 11–13 градусов выше ноля, а в Подмосковье — 9–14 градусов.

Синоптики предупредили москвичей, что падение атмосферного давления может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также, погодные условия провоцируют обострение хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника. Московским водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт.