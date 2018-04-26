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До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг
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До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве в четверг выпадет до 20% месячной нормы осадков, относительная влажность составит около 90%, сообщается на сайте «Метеовести».
За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 3,6 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 5,2 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 8,7 градусов (Балчуг) до плюс 3 градусов (Черусти).
«Сегодня Московский регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло. Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами дождь, местами возможна гроза. Выпадет до 20% месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность около 90%.
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