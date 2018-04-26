До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Москве в четверг выпадет до 20% месячной нормы осадков, относительная влажность составит около 90%, сообщается на сайте «Метеовести».

За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 3,6 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была плюс 5,2 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 8,7 градусов (Балчуг) до плюс 3 градусов (Черусти).

«Сегодня Московский регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло. Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами дождь, местами возможна гроза. Выпадет до 20% месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность около 90%.