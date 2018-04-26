В «Царицыно» откроется сад лекарственных растений

В музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня откроется сад лекарственных растений

Сад лекарственных растений площадью более 360 квадратных метров откроется с 1 июня в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на портале мэра и правительства Москвы

"В музее-заповеднике "Царицыно" появится сад лекарственных растений. Его площадь составит более 360 квадратных метров. Между первым и вторым оранжерейными корпусами высадят благоухающие целебные травы. Сад откроют для посетителей 1 июня, вход бесплатный. В нем гости парка смогут увидеть около ста видов многолетних и однолетних растений. Среди них известные своими целебными свойствами лаванда, базилик, лесная герань, клубника, земляника и смородина. Кроме того, в саду можно будет встретить и редкие виды лечебных трав, например, двойчатую монарду и тибетский лофант", — говорится в материале портала.

Как отмечается, в саду лекарственных растений появятся декоративные и плодовые кустарники. Обрамлять его будет живая изгородь из японской спиреи, а за ней высадят белую, черную и альпийскую смородину, жимолость и шиповник. Многолетние растения — пион, клубника и земляника — будут расти в открытом грунте, однолетние — душистый горошек, фасоль, настурцию, а также лаванду, розмарин, и базилик высадят в вазоны и вертикальные клумбы-пирамиды.

Как сообщила порталу генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина , достоверных сведений о том, что в "Царицыне" во времена Екатерины II существовал подобный сад, нет. Но, по ее словам, в усадебной традиции 17-18 веков лекарственные огороды были широко распространены — там выращивали всевозможные ароматные травы не только в лечебных целях, но и для приготовления разных блюд. Историки предполагают, что в приусадебных хозяйствах Кантемиров, Голицыных и Стрешневых — прежних владельцев усадьбы, на месте которой сейчас находится музей-заповедник "Царицыно", подобные огороды существовали.

Добавляется, что посетители смогут найти и несколько редких видов целебных трав. Например, двойчатую монарду, которую североамериканские индейцы на протяжении веков использовали в качестве антисептика. Сегодня это растение применяют в стоматологии в качестве действующего вещества в ополаскивателях для полости рта. В коллекции сада окажутся тибетский лофант, который является природным иммуностимулятором, и трава "аптечная кровохлебка", обладающая противовоспалительным и кровоостанавливающим действием. Узнать о целебных свойствах этих и других растений посетители смогут благодаря информационным табличкам.