Скейт‑парк появится в районе улицы Удальцова

Строительство скейт‑парка в районе улицы Удальцова в Москве планируют завершить летом

Современную профессиональную спортивную площадку в парке близ улицы Удальцова попросили сделать жители районов Проспект Вернадского и Раменки, скейт-парк может появиться здесь уже этим летом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«В парке 50-летия Октября появится площадка для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах профессионального уровня. При создании этого современного скейт-парка будут использовать марочный бетон. Это позволит всем желающим кататься здесь безопасно и бесшумно. Именно такой скейт-парк попросили сделать жители районов Проспект Вернадского и Раменки. Он будет расположен в отдалении от жилых кварталов в районе улицы Удальцова», — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, проектом благоустройства парка 50-летия Октября было предусмотрено создание еще одной, любительской площадки для скейтеров — вблизи станции метро «Проспект Вернадского». Но от нее местные жители попросили отказаться. Рампы для трюков планировали строить из фанерных панелей, катание в таком скейт-парке было бы шумным.

«Парк 50-летия Октября очень популярен у активной молодежи, ведь неподалеку от него находятся студенческие общежития Московского государственного университета. Изначально предлагалось оборудовать в парке две скейт-зоны. Но жители расположенных поблизости домов выступили за то, чтобы появилась одна профессиональная площадка из марочного бетона. А любительскую площадку из сборных фанерных панелей попросили не строить, так как шум от ударов скейтов и самокатов о фанеру может доноситься до квартир. И мы поддержали их предложение», — рассказал сотрудник пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Он добавил, что на месте, где должна была появиться любительская площадка, останется газон. Этой весной его приведут в порядок и при необходимости частично обновят.

«Строительство профессионального скейт-парка планируется завершить летом этого года. Площадка будет состоять из разновысотных элементов, предназначенных для катания на скейтбордах, роликах, трюковых велосипедах и самокатах. Площадь функционального покрытия спортивной зоны составит 845 квадратных метров. Для устойчивости в его основание положат металлическую арматуру, а само покрытие выполнят из устойчивых к высоким нагрузкам марок бетона. Проект и наполнение скейт-парка подробно обсудили и согласовали с инициативной группой местных жителей», — сообщается на сайте.

Комплексное благоустройство парка 50-летия Октября началось в августе прошлого года. Там уже заменили асфальт и плитку на тротуарах, обновили покрытие велодорожек, поставили новые фонари, привели в порядок газон и сделали цветники, высадили новые деревья и кустарники. В ближайшее время по просьбам горожан в зоне отдыха улучшат освещение на детских площадках, установят урны в местах выгула собак и переоборудуют лестничный спуск, ведущий к парку Олимпийской деревни. Подрядная организация уже ведет работы.