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ТЦ «Мега Химки» эвакуировали
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В подмосковном ТРЦ «Мега Химки» прошла эвакуация из-за задымления 

ТАСС 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Эвакуация из-за задымления в помещении одного из арендаторов прошла в подмосковном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Мега Химки", сообщили ТАСС в пресс-службе владельца торгового центра — компании "Мега".
Ранее во вторник в СМИ появилась информация о полной эвакуации ТРЦ "Мега Химки" из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.
"Эвакуировали часть ТРЦ в районе задымления, наиболее крупные магазины эвакуация не затронула. Никаких звонков об угрозе взрыва не было", — сообщили в пресс-службе, не уточнив, где именно было задымление.
ТРЦ "Мега Химки" расположен в Московской области. Его площадь составляет 210 тыс. кв. м, на которых расположено 214 магазинов. Также в состав комплекса входит парковка на 8,7 тыс. мест.
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