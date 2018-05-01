ТЦ «Мега Химки» эвакуировали

В подмосковном ТРЦ «Мега Химки» прошла эвакуация из-за задымления

Эвакуация из-за задымления в помещении одного из арендаторов прошла в подмосковном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Мега Химки", сообщили ТАСС в пресс-службе владельца торгового центра — компании "Мега".

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о полной эвакуации ТРЦ "Мега Химки" из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

"Эвакуировали часть ТРЦ в районе задымления, наиболее крупные магазины эвакуация не затронула. Никаких звонков об угрозе взрыва не было", — сообщили в пресс-службе, не уточнив, где именно было задымление.

ТРЦ "Мега Химки" расположен в Московской области. Его площадь составляет 210 тыс. кв. м, на которых расположено 214 магазинов. Также в состав комплекса входит парковка на 8,7 тыс. мест.