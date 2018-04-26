Мэр Москвы утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды

Столичный градоначальник подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Отметим, что Постановление об этом размещено на официальном сайте мэра Москвы

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе», -отмечается в документе.

Согласно документу, в связи с этим изменяются границы объектов природного комплекса №3 Западно­го административного округа Москвы «Бульвар по Рублевскому шоссе» и «Озелененная территория между ул. Крылатские Холмы и ул. Крылатская».