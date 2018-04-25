В Москве открылся городской прокат самокатов. 

Как пишет «Российская газета», в аренду можно не только обычные, но и электрические самокаты. Последние могут проехать без подзарядки до 20 километров. Если батарея сядет, можно добраться до станции проката привычным способом — отталкиваясь ногой.
Тариф составит от двух до четырёх рублей в минуту. На карте клиента на время сессии блокируется 1000 рублей депозита, после завершения проката деньги возвращаются.
Сегодня же в Москве открылся сезон велопроката. Пользователям будет доступно 430 станций и свыше 4 тысяч велосипедов.