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В Москве открылся городской прокат самокатов.
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В Москве открылся городской прокат самокатов. 

Говорит Москва 58 минут назад
Как пишет «Российская газета», в аренду можно не только обычные, но и электрические самокаты. Последние могут проехать без подзарядки до 20 километров. Если батарея сядет, можно добраться до станции проката привычным способом — отталкиваясь ногой.
Тариф составит от двух до четырёх рублей в минуту. На карте клиента на время сессии блокируется 1000 рублей депозита, после завершения проката деньги возвращаются.
Сегодня же в Москве открылся сезон велопроката. Пользователям будет доступно 430 станций и свыше 4 тысяч велосипедов.
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