Санитары очистят Москву-реку от мусора и масляных пятен

Санитары реки чистят русло от мусора и масляных пятен

Флот ГУП «Мосводосток» приступил к очистке Москвы-реки на всем ее протяжении в черте города.

Нефтемусоросборщик МС-1 — санитар Москвы-реки. Под руководством капитана-механика Юрия Волкова это неказистое с виду судно собирает бревна, камыши, а также бутылки и пластиковые пакеты, которые москвичи равнодушно бросают в воду.

— Сейчас на реке стало очень много пассажирских теплоходов. Очень большое количество мусора пассажиры бросают за борт, — рассказывает капитан, взяв курс на очередную скопившуюся у каменного берега «поляну» из бутылок и веток.

В среднем с поверхности Москвы-реки флот Мосводостока собирает порядка 40 кубометров мусора за один день. МС-1, как бульдозер, опускает размещенный на носу отвал, который сгребает плавающий на воде мусор. Ускользнувшие мелкие отходы сачком собирает матрос. В особо сложных случаях, когда мусор крупный и негабаритный, используют специальный гидроманипулятор — небольшой ковш, который способен вытащить из воды хоть большое бревно, хоть выброшенный холодильник.

Другая проблема — это масляные пятна, плавающие на поверхности воды нефтепродукты. Некоторые из них появляются, когда теплоход запускает двигатель, другие — когда грязь стекает с дороги. А иногда какой-нибудь особо умный автослесарь просто сольет в ливневку, а то и прямо в реку, отработанное масло.

— Пятно покрывается специальным препаратом и расщепляется на воду и углекислый газ, — объясняет принцип очистки глава группы эксплуатации гидротехнических сооружений флота Мосводостока Владимир Лапенков.

СПРАВКА

Протяженность акватории, обслуживаемой флотом Мосводостока, — 67 километров (Москва-река — 57 километров, Яуза — 7 километров и Водоотводной канал — 3 километра). Выше по течению за рекой следят круглосуточно, в нижнем русле — 12 часов в сутки. Экипаж — капитан, моторист и матрос.