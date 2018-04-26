Станцию «Технологический институт» проверили за 40 минут

Метро «Технологический институт» в Петербурге закрывали для пассажиров, передает пресс-служба городской подземки. Станция прекратила работать в утренний час пик — в 08.55 26 апреля.

Причиной закрытия метро стало обнаружение бесхозного предмета. На проверку потребовалось почти 40 минут. В течение этого времени станция не работала на вход и выход, переход также был закрыт.

Двери «Технологического института» распахнулись вновь в 09.32.

Сотрудники метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не оставлять свои личные вещи в вагонах, на платформах и эскалаторах.