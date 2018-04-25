Ещё
Интервал движения поездов на МЦК сократят к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интервал движения поездов на МЦК сократят в дни матчей ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24.
«Мы разрабатываем график движения «Ласточек» в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Лужники» во время ЧМ-2018. Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на ТПУ «Лужники» вырастет», — говорится в официальном сообществе МЦК в соцсети «ВКонтакте».
Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее телеканал «360» сообщал, что несколько станций московского метро изменят режим работы в День Победы.
RT на русском: последние новости
На станциях московского метро появится более 400 вендинговых автоматов На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение после сбоя В Москве 26 апреля объявлен «жёлтый» уровень опасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли139
Захарова обвинила США в рейдерском захвате171
Россия доказала очередную ложь США420
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ146
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз25
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение