В парке на Флотской 9 мая прогремит праздничный салют 

Праздничный салют устроят в День Победы во всех административных округах столицы. На севере Москвы шоу можно будет увидеть в парке Дружбы на Флотской улице. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Первый залп будет дан ровно в 22.00. «Вечернее небо озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр», — сообщается на портале. Всего же праздничные салюты и фейерверки 9 мая запустят с 33 городских площадок. Пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Парк Дружбы расположен по адресу Флотская ул., д. 1а. (мю)