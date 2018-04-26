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Кафе на юго-западе Москвы оштрафовали из-за запаха шаурмы
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Кафе на юго-западе Москвы оштрафовали из-за запаха шаурмы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Matthias Todt/picture alliance/Global Look Press
По указанию управления Роспотребнадзора столичный суд оштрафовал кафе "Шаурма-гриль", которое расположено на первом этаже жилого дома, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе в рамках рассмотрения обращения гражданина на неудовлетворительные условия проживания, связанные с запахами от приготовления пищи (шаурмы), проникающими в квартиру от предприятия общественного питания "Шаурма-гриль", расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 43, проведена внеплановая выездная проверка", — сообщается в заявлении пресс-службы.
Также уточняется, что по результатам проверки были установлены нарушения в вентиляции кафе — она смонтирована с нарушениям санитарно-эпидемиологических нормативов.
"Производственное помещение не оборудовано механической приточно-вытяжной системой вентиляции, санузел персонала не оборудован вытяжной системой вентиляции. Электрический гриль, электрический гриль для кур и аппарат для шаурмы не оборудованы локальными вытяжными системами с механическим побуждением воздуха; не организовано воздушное душирование на рабочих местах у электрического гриля, электрического гриля для кур и аппарата для шаурмы", — подчеркнули составители сообщения.
В конце 2017 года Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда и продукты. Среди них оказалась шаурма.
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