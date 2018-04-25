Собянин утвердил проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды

Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы

В соответствии с ним, изменятся границы объектов природного комплекса № 3 Западно­го административного округа Москвы «Бульвар по Рублевскому шоссе» и «Озелененная территория между улицами Крылатские Холмы и Крылатская».

Планируется, что Северо-Восточная хорда станет одним из самых масштабных транспортных проектов столицы. Протяженность трассы достигнет 35 километров, дорога пройдет от платной трассы М-11 до новой развязки на МКАДе на пересечении с Косинским шоссе.

Собянин также заявил, что базовую дорожную сеть, включающую среди прочих Северо-Восточную хорду, в столице построят в ближайшие пять лет. Помимо нее, в сеть включены Северо-Западная хорда, Южная рокада, улично-дорожная сеть ТиНАО, федеральные трассы, которые идут в Москву. Мэр добавил, что строительство крупных дорожных магистралей уже приближается к концу.