Столичные энергетики готовятся к отключению отопления

«В последних числах апреля — начале мая такая работа начнет проводиться», — сказал Петр Бирюков на заседании Президиума городского Правительства во вторник. Он отметил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится пять дней на уровне плюс 8 градусов и имеет тенденцию к повышению.

Напомним, что уже скоро в столичных домах отключат не только отопление, но и горячее водоснабжение. Во время отключений в городе будет проводиться профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Узнать дату и сроки отключения горячей воды можно в нашем материале.