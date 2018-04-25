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Столичные энергетики готовятся к отключению отопления
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Столичные энергетики готовятся к отключению отопления 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля — начале мая, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отключение отопления пройдет поэтапно.
«В последних числах апреля — начале мая такая работа начнет проводиться», — сказал Петр Бирюков на заседании Президиума городского Правительства во вторник. Он отметил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится пять дней на уровне плюс 8 градусов и имеет тенденцию к повышению.
Напомним, что уже скоро в столичных домах отключат не только отопление, но и горячее водоснабжение. Во время отключений в городе будет проводиться профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Узнать дату и сроки отключения горячей воды можно в нашем материале.
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