Названа дата отключения отопления

Последовательное отключение отопления в Москве начнется с 29 апреля, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ПАО "МОЭК".
"ПАО "МОЭК" с 29 апреля 2018 г. приступает к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы. Это предполагает последовательное отключение отопления более чем в 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов", — говорится в сообщении.
Как уточняется, дату завершения отопительного периода устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8°С.
Ранее сообщалось, что Московская объединенная энергетическая компания, отвечающая за снабжение жителей Москвы и Московской области горячей водой и отоплением, приняла решение изменить график отключения горячей воды в связи с проведением чемпионата мира по футболу.