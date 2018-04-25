Метрополитен ежегодно закупает до 300 новых вагонов

В столичный метрополитен ежегодно закупают до 300 новых вагонов

Гамид Булатов. Московский метрополитен ежегодно пополнятся почти на 300 новых вагонов, уже обновлено более 40% подвижного состава, сообщил в среду первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы

«Мы покупаем не меньше 250-300 вагонов ежегодно, так уже на протяжении 6-7 лет», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Булатов.

Он отметил, что более 40% подвижного состава метрополитена полностью обновлены. Вагоны с кондиционерами, с низким уровнем шума и высоким — комфорта.

По его словам, в ближайшие 2-3 года количество обновленного подвижного состава приблизится к 60%.