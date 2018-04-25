Городские станции велопроката начали готовить к новому велосезону

Отмечается, что в этом году количество станций увеличится до 430. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения.

Готовим городские станции велопроката к открытию велосезона. Кстати, их количество в этом году увеличится до 430! Совсем скоро жители Москвы смогут воспользоваться удобными байками. Давайте делиться в комментариях своими любимыми маршрутами для велопрогулок?

#Велосезон2018 pic.twitter.com/V6s9qeyajs

— ЦОДД (@gucodd)

April 25, 2018

Отметим, что в прошлом году москвичи и гости столицы совершили рекордные 2,4 млн поездок на велосипеде. Для сравнения, в 2016 году было 1,6 млн поездок, а в 2015 — 880 тысяч.

О ВЕЛОПРОКАТЕ

К 2019 году в Москве заработает 480 станций городского велопроката, а парк велосипедов, в том числе и новомодных электрических, увеличится до пяти тысяч. Это позволит удовлетворить заметно возросший в последние три года интерес москвичей к велосипедному движению. Кстати, столичный велопрокат может начать работать поздней осенью и зимой. Обычно он закрывается 31 октября, а иногда и раньше, в зависимости от погоды. На сегодняшний день в столице работает 380 станций по прокату и 3,6 тысячи велосипедов.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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