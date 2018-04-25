Ещё
Городские станции велопроката начали готовить к новому велосезону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ

Городские станции велопроката начали готовить к новому велосезону 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Отмечается, что в этом году количество станций увеличится до 430. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Центра организации дорожного движения.
Готовим городские станции велопроката к открытию велосезона. Кстати, их количество в этом году увеличится до 430! Совсем скоро жители Москвы смогут воспользоваться удобными байками. Давайте делиться в комментариях своими любимыми маршрутами для велопрогулок?
#Велосезон2018 pic.twitter.com/V6s9qeyajs
— ЦОДД (@gucodd)
April 25, 2018
Отметим, что в прошлом году москвичи и гости столицы совершили рекордные 2,4 млн поездок на велосипеде. Для сравнения, в 2016 году было 1,6 млн поездок, а в 2015 — 880 тысяч.
О ВЕЛОПРОКАТЕ
К 2019 году в Москве заработает 480 станций городского велопроката, а парк велосипедов, в том числе и новомодных электрических, увеличится до пяти тысяч. Это позволит удовлетворить заметно возросший в последние три года интерес москвичей к велосипедному движению. Кстати, столичный велопрокат может начать работать поздней осенью и зимой. Обычно он закрывается 31 октября, а иногда и раньше, в зависимости от погоды. На сегодняшний день в столице работает 380 станций по прокату и 3,6 тысячи велосипедов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Городские станции велопроката начали готовить к новому велосезону появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о своих доходах за год На «фиолетовой» ветке метро произошел сбой в движении поездов Подвижной состав Московского метрополитена полностью обновят через 5-7 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США281
Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня22
«Бархатная революция»: начался распад коалиции354
МИД обратился к россиянам53
Афганцы перекрыли центр Киева196
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение