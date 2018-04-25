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Дептранс: Власти Москвы готовы делиться с зарубежными коллегами опытом взаимодействия с пассажирами метро
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Дептранс: Власти Москвы готовы делиться с зарубежными коллегами опытом взаимодействия с пассажирами метро 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Власти Москвы готовы поделиться с коллегами из других стран своим опытом взаимодействия с пассажирами метрополитена. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.
«Вы знаете, мы точно можем научить коллег работе с пассажирами, взаимодействию «пассажир — перевозчик». Это и навигация, это стойки «Живое общение», это и центр обеспечения мобильности пассажиров, как мы его называем, — центр поддержки маломобильных. То есть вот это некая философия взаимодействия с пассажиром и, так скажем, его комфортного пребывания в метро. Это совершенно уникальный опыт. И мы сегодня на стенде их презентовали, наши коллеги из метрополитена. Вот это действительно то, что мы можем транслировать, то, чему мы можем научить другие страны. Потому что этот уникальный опыт был выработан как раз на протяжении нескольких лет в метрополитене. Сегодня, я вам могу сказать, практически нигде в мире такого нет», — подчеркнул Г. Булатов.
С 23 по 25 апреля 2018 г. достижения транспортного комплекса Москвы были представлены на Транспортном конгрессе и выставке MENA (MENA Transport Congress&Exhibition) в Дубае (ОАЭ). На форуме стран Ближнего Востока и Северной Африки представители московского транспорта поделились опытом с зарубежными коллегами.
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