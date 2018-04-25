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В Останкине пройдет фестиваль «Московское долголетие»
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В Останкине пройдет фестиваль «Московское долголетие» 

Управа Останкинского района 44 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
В течение трех дней, 26, 27 и 28 апреля, на Главной выставке страны будет проходить фестиваль «Московское долголетие». Каждый желающий сможет познакомиться с одноименным городским проектом, призванным сделать жизнь старшего поколения насыщеннее и активнее.
Гостей ждут открытые уроки по вокалу, танцам и ораторскому искусству, лекции о здоровье, общение с участниками клубов «Московские супербабушки и супердедушки» и многое другое — на фестивале представят все виды активностей, которые могут посещать участники проекта «Московское долголетие» в своих районах.
Место проведения фестиваля — павильон № 69. Площадки будут работать с 10.00 до 18.00; вход на них будет свободным. (иб)
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