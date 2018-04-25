Дептранс: Москва опередила азиатские страны по внедрению бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Гамид Булатов. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Москва готова поделиться опытом практически во всех сферах развития общественного транспорта. Это касается и наземного транспорта, и рельсового транспорта, и метрополитена, и, естественно, это проект — Московское центральное кольцо (МЦК), про который мы всегда подробно рассказываем. Рассказываем про различные пассажирские сервисы, которые мы развиваем в метро. Вот, например, у нас на сегодняшний день в метро и на МЦК существуют практически все системы и возможности по бесконтактной оплате проезда. В этом компоненте мы перегнали даже самые продвинутые в этом сегменте страны, даже азиатские страны», — сказал Г. Булатов.

По словам Г. Булатова, основная тема диалогов на конгрессе касалась того, как сделать общественный транспорта в городе еще более комфортным.

«Все дискуссии (на конгрессе, прим. Агентства), про то, как сделать общественный транспорт еще более комфортным, еще более удобным, еще более эффективным. И использовать этот ресурс, как ресурс развития мегаполиса. Потому что по большому счету идет конкуренция. Особенно она сильна и в Европе, и в азиатских странах. Конкуренция за проекты, и за финансовые ресурсы, и за инвестиции. И все понимают, что тот город, тот мегаполис, который силен с точки зрения развития общественного транспорта, там, где люди мобильны, там, где они могут получить опцию быстро, именно за такими мегаполисами будущее с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения развития», — заключил Г. Булатов.