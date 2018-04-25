Открыта мемориальная доска архитектору Чернышеву

В Москве открыли мемориальную доску архитектору Сергею Чернышеву

Мемориальную доску главному архитекторы столицы с 1934 по 1941 годы Сергею Чернышеву открыли на улице Бурденко в центре Москвы , сказал журналистам в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

«У нас много достойных творцов Москвы, которые еще не увековечены и хочется верить, что это произойдет. Мы увидим это (мемориальную доску Чернышеву — ред.), вспомним еще раз и скажем спасибо», — сказал Кузнецов.

Автором доски стала скульптор Полина Гнездилова. На ней изображены здание МГУ и генплан Москвы.

Сергей Чернышев был главным архитектором Москвы с 1934 по 1941 годы, принимал ключевое участие в разработке и реализации генерального плана развития и реконструкции Москвы. Также Чернышев известен проектированием Московского государственного университета.