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Открыта мемориальная доска архитектору Чернышеву
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В Москве открыли мемориальную доску архитектору Сергею Чернышеву 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мемориальную доску главному архитекторы столицы с 1934 по 1941 годы Сергею Чернышеву открыли на улице Бурденко в центре Москвы, сказал журналистам в среду главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
«У нас много достойных творцов Москвы, которые еще не увековечены и хочется верить, что это произойдет. Мы увидим это (мемориальную доску Чернышеву — ред.), вспомним еще раз и скажем спасибо», — сказал Кузнецов.
Автором доски стала скульптор Полина Гнездилова. На ней изображены здание МГУ и генплан Москвы.
Сергей Чернышев был главным архитектором Москвы с 1934 по 1941 годы, принимал ключевое участие в разработке и реализации генерального плана развития и реконструкции Москвы. Также Чернышев известен проектированием Московского государственного университета.
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