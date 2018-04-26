Подразделения Правительства столицы планируют разместить в «Москве-Сити»

Подразделения Правительства столицы могут разместить в новом небоскребе международного делового центра «Москва-Сити». Об этом стало известно 25 апреля.

На сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили, что высота здания составит 104 этажа. Начало его строительства запланировано на лето текущего года.

— Создание административных площадей под подразделения Правительства Москвы — это одна из основных целей этого проекта. Строительство проведут при участии городских структур, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев

Отметим, что если проект будет воплощен, то здание станет самым высоким в Европе.