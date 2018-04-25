Столичные коммунальщики приступают к цветочному оформлению города

Улицы и скверы Москвы и Зеленограда в скором времени украсятся разноцветным ковром из цветущих растений. В этом году на столичных клумбах и цветниках высадят около 50 миллионов однолетних цветов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и Б Петр Бирюков . По его словам, это будут петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы.

Кроме этого, горожан порадуют своим цветением порядка пяти миллионов многолетников. Их начали высаживать в прошлом году по просьбам жителей, проголосовавших за данную инициативу на портале «Активный гражданин». Площадь под посадки многолетников постепенно увеличивают. Если в 2017 году розы, хосты и астры украшали 125 тыс. кв м цветников, то в этом году многолетники займут площадь свыше 137 ты. кв м.