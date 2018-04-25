Москвичи могут поделиться фотографиями и воспоминаниями об участниках войны в центрах госуслуг

В своем микроблоге в Twitter Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил москвичам о проекте «Бессмертный полк», который проводится в центрах госуслуг.

Глава города сообщил, что москвичи могут отсканировать в центрах «Мои документы» фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти «Бессмертный полк».

Также градоначальник добавил, что к шествию «Бессмертный полк», которое традиционно проходит на Красной площади 9 мая, фотографии героев в центрах «Мои документы» бесплатно распечатают в формате А4.

По словам организаторов, в этом году, если погода будет хорошая, участниками праздничного шествия могут стать около миллиона человек. Напомним, в прошлом году, несмотря на холодную погоду, шествие собрало более 800 тысяч человек.