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Москвичи могут поделиться фотографиями и воспоминаниями об участниках войны в центрах госуслуг
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Москвичи могут поделиться фотографиями и воспоминаниями об участниках войны в центрах госуслуг 

Управа района Коньково 40 минут назад
Фото: Управа района Коньково
В своем микроблоге в Twitter Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил москвичам о проекте «Бессмертный полк», который проводится в центрах госуслуг.
Глава города сообщил, что москвичи могут отсканировать в центрах «Мои документы» фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти «Бессмертный полк».
Также градоначальник добавил, что к шествию «Бессмертный полк», которое традиционно проходит на Красной площади 9 мая, фотографии героев в центрах «Мои документы» бесплатно распечатают в формате А4.
По словам организаторов, в этом году, если погода будет хорошая, участниками праздничного шествия могут стать около миллиона человек. Напомним, в прошлом году, несмотря на холодную погоду, шествие собрало более 800 тысяч человек.
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