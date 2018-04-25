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Прокатиться с ветерком. Чем электробайк отличается от обычного велосипеда
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Прокатиться с ветерком. Чем электробайк отличается от обычного велосипеда 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 25 апреля, стартовал велосезон. Заработали все городские станции проката велосипедов, и москвичи могут пересесть на двухколесных коней.
В этом году в аренду велосипеды предоставляют на 430 велостанциях. Прокатиться можно не только по живописным паркам столицы, но и по городу. Первая велополоса в столице была оборудована на Бульварном кольце еще три года назад. Она отдалена от автодороги и удобна тем, что проходит в центре Москвы вблизи к десяти станциям метро. Сегодня протяженность велополос в столице составляет 28 километров, а велодорожек — 202 километра. До метро в теплую погоду на велосипедах еженедельно добираются 25 тысяч человек.
Бери с собой
Передвигаться на двухколесном транспорте не только полезно для здоровья, но и удобно. Перевозить велосипеды можно в автобусе, трамвае или троллейбусе, на электричке, получив в кассе бесплатный билет для велосипеда, в метро в разобранном и упакованном виде, в поездах Московского центрального кольца, где установлены специальные велокрепления.
Кстати, в прошлом сезоне москвичи прокатились на прокатных велосипедах почти 2,4 миллиона раз.
Цена проезда
— Расценки на аренду велосипедов не изменятся, — говорит глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. — Благодаря банку-партнеру, с которым город несет финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены получается сдерживать.
Всего горожанам доступно более 4 тысяч велосипедов, в том числе 260 электробайков.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Шибаев, депутат Мосгордумы, заместитель председателя комиссии по безопасности:
— При перевозке самоката в подземке нужно следить, чтобы он не доставлял неудобств окружающим. Мне кажется, стоит повысить штрафные санкции за нарушение правил пользования метро в случаях передвижения по территории метрополитена и МЦК на велосипедах, самокатах и других транспортных средствах.
КСТАТИ
Самый дешевый велосипед изобрели в Израиле: дизайнер Ицгар Гафни сделал его из обычного упаковочного картона, вымочил детали в смоле и покрыл водостойкой и огнеупорной краской. Стоимость такого агрегата — 20 долларов.
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