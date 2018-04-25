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Как будет организовано движение в Курске на майские праздники?
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Как будет организовано движение в Курске на майские праздники? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На время подготовки и проведения праздничных мероприятий в Курске 1 мая с 9.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улицам:
Ленина, Сонина, Красной площади.
Городской транспорт будет курсировать по улице Сонина до Знаменского кафедрального собора.
Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, Красной площади и площади Перекальского.
От Центрального рынка в Железнодорожный округ можно будет попасть через улицу 2-я Новосёловка, в сторону СХА — через улицу Верхнюю Луговую.
С 9.30 до 10.00 во время формирования колонн нельзя будет проехать по площади Перекальского и улице Павлова. Движение из Железнодорожного округа будет организовано через улицу Ямскую.
С 9.00 до 13.00 не будут ездить троллейбусы по улице Радищева. А маршрутки №№ 227, 228, 273, 274 будут ходить до остановки «Улица Почтовая» по Радищева и обратно.
Автобусы в направлении Сеймского округа и Северо-западного жилого района будут ездить от Знаменского собора, в направлении СХА и Железнодорожного округа — от площади Перекальского, за исключением автобусов, курсирующих по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, и микроавтобусов кольцевого маршрута № 280, которые будут ходить по улице Радищева со всеми остановками.
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