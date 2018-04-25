Первым на станцию метро «Стрелка» прибудет поезд «Стрелка»

Нижегородцы определились с названием поезда, который первым прибудет на новую станцию нижегородского метро «Стрелка».

«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой», — такое сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Согласно результатам голосования, проходившем на сайтах горадминистрации и СМИ, в том числе ИА «В городе N» большинство нижегородцев выбрало название «Стрелка».

«Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее», — написал Владимир Панов.

«Ждем прибытия!» — завершил свой пост Владимир Панов.

Напомним, лидером голосования на сайте ИА «В городе N» также стало название «Стрелка».