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Первым на станцию метро «Стрелка» прибудет поезд «Стрелка»
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Первым на станцию метро «Стрелка» прибудет поезд «Стрелка» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородцы определились с названием поезда, который первым прибудет на новую станцию нижегородского метро «Стрелка».
«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой», — такое сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Согласно результатам голосования, проходившем на сайтах горадминистрации и СМИ, в том числе ИА «В городе N» большинство нижегородцев выбрало название «Стрелка».
«Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее», — написал Владимир Панов.
Мэр отметил удачные варианты названия поезда, предложенные самими нижегородцами. Среди них: «Александр Невский», «Бетанкур», «Ростислав Алексеев».
«Ждем прибытия!» — завершил свой пост Владимир Панов.
Напомним, лидером голосования на сайте ИА «В городе N» также стало название «Стрелка».
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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