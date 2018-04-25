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Улицы Москвы перекроют из‐за проведения ММКФ
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Улицы Москвы перекроют из‐за проведения ММКФ 

Газета.Ru 1 час назад
Движение на нескольких улицах Тверского района Москвы перекроют из‐за проведения 40‐го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает телеканал «360».
19 апреля на Малой Дмитровке на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинского переулка до Тверской улицы, движение перекроют с 16:00 до 23:00.
Также Большой Путинковский переулок будет закрыт для проезда с 23:00 19 апреля до 05:00 20 апреля на участке от Малой Дмитровки до Тверской улицы.
В прошлом году гран-при на 39-м ММКФ заработал документальный фильм «Хохлатый ибис» китайского режиссера Лян Цяо. Картина получила награду «Золотой Святой Георгий».
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