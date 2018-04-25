Ряд маршрутов наземного транспорта изменится 26 апреля и 3 мая из-за репетиции военного парада

Ряд маршрутов наземного транспорта в Москве будет изменен 26 апреля и 3 мая 2018 г. в связи с проведением репетиции военного парада на Красной площади, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением репетиции военного парада на Красной площади только 26 апреля и 3 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанные даты с 15:30 до окончания мероприятий троллейбусы будут следовать: №35 — от ул. Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; №43 — от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; №54, 66 — от станции метро «Филевский парк» до станции метро «Краснопресненская»; №61 — от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Панфиловская» до ул. Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса №59). Маршруты этих троллейбусов изменены на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции.

Кроме того, автобусы будут следовать: «А», №255 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская»; «Б» (внутреннее, внешнее) — от станции метро «Маяковская» через Курский вокзал и Смоленский бульвар до ул. Новый Арбат (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); «К» — от Большого Краснохолмского моста до кинотеатра «Ударник» (в обоих направлениях по Садовому кольцу); «м1», №144 — от ул. Кравченко («м1») и станции метро «Теплый Стан» (№144) до кинотеатра «Ударник», после 20:30 — до станции метро «Октябрьская»; «м2» — от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», после 21:00 — до гостиницы «Украина»; «м3» — на участках от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Семеновская» до сада им. Н. Баумана.

Также изменятся следующие автобусные маршруты: «м5», №158 будут следовать от Нагорного бульвара («м5») и 3-го Павелецкого проезда (№158) до ул. Балчуг, после 20:30 автобусы «м5» будут следовать до метро «Добрынинская»; «м6» — на участках от Силикатного завода до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до метро «Краснопресненская») и от станции метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник» (после 21:00 — до метро «Добрынинская» вместо кинотеатра «Ударник»); «м7», «м8», «м27», №156 — до станции метро «Таганская»; «м9» — от станции метро «Владыкино» до Капельского пер. ; «м10» — от ул. Лобненская до станции метро «Маяковская»; «т10», «т39» — до ул. Новый Арбат (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции).

В свою очередь автобусы «т18» будут следовать на участках от Рижского вокзала до ул. Новолесная и от Стрельбищенского пер. до станции метро «Краснопресненская» (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); «т19» — от Крылатского моста вместо ул. Нижние Мневники в обоих направлениях по ул. Крылатская и проспекту Маршала Жукова (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); «т25» — от проспекта Буденного до сада им. Н. Баумана; «т47» — после ул. Долгоруковская на разворот через Оружейный пер., далее своим маршрутом; «т79» — на участках от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до станции метро «Краснопресненская»); от стадиона «Лужники» до ул. Новый Арбат.

Автобусы №12 проследуют на участках от станции метро «Тимирязевская» до ул. Новолесная и от 2-го Красногвардейского проезда до станции метро «Краснопресненская» (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); №15 — от ВДНХ (южная) до Петровских ворот; №39 — от ул. Расплетина до Ваганьковского путепровода (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); №48 — вместо ул. Мневники и Карамышевской набережной в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); №60 — от станции метро «Щукинская» до станции метро «Полежаевская» (по проспекту Маршала Жукова) (на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции); №101, 904 — до Белорусского вокзала.

Помимо этого, на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции автобусы №64 будут следовать на участках от Песчаной площади до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до станции метро «Краснопресненская») и от стадиона «Лужники» до ул. Новый Арбат; №69 — от остановки «Фили» до метро «Краснопресненская» (в обоих направлениях по Шмитовскому проезду, ул. Трехгорный Вал и ул. Заморенова); №116 — от остановки «Фили» до станции метро «Краснопресненская»; №122 — от станции метро «Сокольники» до станции метро «Красные ворота»; №243 — от Силикатного завода до станции метро «Краснопресненская» (после ул. 1905 года по Шмитовскому проезду, ул. Трехгорный Вал и ул. Заморенова, обратно — по ул. Конюшковская и Краснопресненской набережной).

Автобусы №271 проследуют от Крылатского моста по ул. Крылатская и проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях (вместо ул. Нижние Мневники, ул. Народного Ополчения, ул. Мневники); №800 — при следовании от остановки «Щукино» после остановки «Магазин „Детские товары“ по проспекту Маршала Жукова (разворот под Живописным мостом), далее по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях вместо ул. Мневники; № 850 — от Крылатского до метро „Полежаевская“ (в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова вместо ул. Мневники); №869 — от остановки „Фили“ до Стрельбищенского пер. (по маршруту автобуса „т18“). Указанные маршруты будут действовать на время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции.