Около двух миллионов весенних цветов виолы посадят в Москве

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Высадка порядка 2 миллионов цветов виолы началась в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на столичных улицах в этом году появятся почти 50 миллионов цветов: на городских клумбах и в палисадниках распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Также город будут украшать двулетники, которых в этом году почти 5 миллионов. Кроме того, Москву ко Дню Победы украсят 12,5 миллиона тюльпанов, сообщил ранее мэр Сергей Собянин

"Началась посадка весенних цветов виолы. Сорта цветов уже адаптированы к московским условиям, приспособлены и растут. Мы высаживаем виолу весной, на наших площадках ГБУ «Автомобильные дороги» — будет высажено порядка 2 миллионов виол. Виола — самый стойкий цветок и самый ранний, самых разных ярких цветов, поэтому, чтобы сделать Москву красивой, мы высаживаем именно их", — рассказала журналистам заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Светлана Егорова , слова которой приводит пресс-служба.

Она рассказала, что цветы выращиваются в специальных совхозах, а цветовые гаммы и оформление цветников решается в согласовании с Москомархитектурой. По ее словам, при оформлении клумб город учитывает пожелания москвичей, которыми они делятся в проекте «Активный гражданин».

"Москвичи высказывались за то, чтобы было больше многолетних цветов в клумбах. Мы учитываем эти пожелания, и в этом году площадь многолетних цветов у нас увеличивается. Это тюльпаны, пионы, розы — порядка 93 тысяч квадратных метров цветников", — рассказала Егорова.

Она добавила, что весенняя посадка цветков началась 25 апреля и завершится в первых числах мая, вслед за этим, в июне, в городе начнут высаживать летние цветы. «На данный момент мы заканчиваем посадку на Триумфальной арке, центр у нас практически высажен», — добавила она.