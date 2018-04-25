На столичных улицах высадят 50 миллионов цветов

Он отметил, что в городе завершается месячник благоустройства. Цветочное оформление станет завершающим этапом.

На клумбах и в палисадниках будут цвести петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Бирюков отметил, что в столице растут почти пять миллионов двулетников, которые тоже будут радовать горожан этим летом.

Многолетние культуры, такие как розы, хосты и астры, в этом году высадят на площади более 137 тысячи квадратных метров. К оформлению клумб в столице приступили еще в середине осени. В октябре у Триумфальной арки высадили 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Они распустятся как раз к майским праздникам.