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На столичных улицах высадят 50 миллионов цветов
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На столичных улицах высадят 50 миллионов цветов 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает сетевое издание m24.ru.
Он отметил, что в городе завершается месячник благоустройства. Цветочное оформление станет завершающим этапом.
На клумбах и в палисадниках будут цвести петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Бирюков отметил, что в столице растут почти пять миллионов двулетников, которые тоже будут радовать горожан этим летом.
Многолетние культуры, такие как розы, хосты и астры, в этом году высадят на площади более 137 тысячи квадратных метров. К оформлению клумб в столице приступили еще в середине осени. В октябре у Триумфальной арки высадили 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Они распустятся как раз к майским праздникам.
Бирюков добавил, что парк 850-летия Москвы в районе Марьино приведут в порядок после зимы. Там отремонтируют плиточное и асфальтобетонное покрытие, подтопления и обустроят парапеты на лестничных сходах.
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