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В рамках весеннего благоустройства в Москве начинают высаживать цветы
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В рамках весеннего благоустройства в Москве начинают высаживать цветы 

Газета.Ru 1 час назад
В рамках месячника благоустройства в Москве начинается высадка цветов, для украшения улиц подготовлено 50 миллионов единиц цветочной рассады, сообщает РИАМО.
"Подходит к концу месячник благоустройства, и мы приступаем к завершающему этапу — цветочному оформлению столицы. В этом году для украшения улиц города подготовлено почти 50 миллионов цветочной рассады", — сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
На столичных клумбах и в палисадниках распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Этим цветочным культурам не уступают по красоте двулетники, которых в этом году почти пять миллионов, и это заслуга самих москвичей.
Так, в 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин» большинство горожан проголосовало за высадку многолетних цветов. В результате число многолетников на улицах города заметно увеличилось — если в 2016 году розы, хосты и астры занимали почти 108 тысяч квадратных метров столичных клумб, то в 2017 году их стало уже более 125 тысяч квадратных метров. В этом сезоне многолетние культуры высадят на площади более чем 137 тысяч квадратных метров.
К оформлению клумб в Москве приступили еще в середине прошлой осени.
"В октябре прошлого года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадили у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов. Площадь этого цветника почти шесть тысяч квадратных метров. К майским праздникам они распустятся и будут радовать москвичей и гостей столицы вместе с разноцветной виолой", — отметил Бирюков.
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