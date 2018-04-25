Лилии под землей. Станция «Добрынинская» полна загадок 

«ВМ» продолжает серию публикаций о станциях метро — памятниках архитектуры.
«Добрынинская» Кольцевой линии — станция загадочная.
— В отличие от большинства станций Кольцевой линии, она не отличается помпезностью, — рассказывает москвовед Юрий Корякин.
Как пояснил историк, станцию назвали в честь Петра Добрынина, известного в Замоскворечье революционера. 22-летний Добрынин лично налаживал производство бомб и гранат для восстания в Москве. В одном из боев с юнкерами осенью 1917 года его застрелили. В честь Добрынина в 1952 году назвали улицу, но в 1990-м она вновь стала Коровьим Валом. А название станции, открытой в 1950-м, сохранилось.
КСТАТИ
Станция оставила след в литературе. В постапокалиптическом романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» «Добрынинская» входит в состав Содружества станций Кольцевой линии, чаще именуемого «Ганзой». Жители этой станции, как и всего содружества, живут за счет торговли и взимания пошлин с торговцев.