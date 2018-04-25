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Первому поезду станции «Стрелка» дали имя
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Первому поезду станции «Стрелка» дали имя 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Первому поезду станции «Стрелка» дали имяГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов озвучил итоги интернет-голосования, посвящённого первому поезду, который прибудет на станцию «Стрелку».
«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой, — об этом Владимир Панов написал на своей страничке в социальной сети, — Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы.
У самого Панова вызвали симпатии имена «Александр Невский», «Бетанкур», «Ростислав Алексеев».
«Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», — пояснил глава города.
Накануне Глеб Никитин проехал на тестовом поезде метро от станции «Московская» до станции «Стрелка». Как это был, читайте здесь.
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