Первому поезду станции «Стрелка» дали имя

Первому поезду станции «Стрелка» дали имяГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов озвучил итоги интернет-голосования, посвящённого первому поезду, который прибудет на станцию «Стрелку».

«Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой, — об этом Владимир Панов написал на своей страничке в социальной сети, — Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы.

«Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», — пояснил глава города.