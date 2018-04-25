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Подземный пешеходный переход на станции Гривно откроют летом
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Подземный пешеходный переход на станции Гривно откроют летом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Строительство перехода осуществлялось без остановки в движении поездов.
На станции Гривно Курского направления Московской железной дороги завершают строительство подземного пешеходного перехода через пути, сообщает «Радио 1».
Конструкция будет оборудована специальными автоматическими подъемниками и терминалами связи для маломобильных граждан.
Завершить строительство перехода планируют к июню. В настоящее время на объекте завершают внешнюю отделку, также продолжается благоустройство близлежащей территории.
Отмечается, что строительство перехода вели без остановки в движении поездов.
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