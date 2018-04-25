Подземный пешеходный переход на станции Гривно откроют летом

Строительство перехода осуществлялось без остановки в движении поездов.

На станции Гривно Курского направления Московской железной дороги завершают строительство подземного пешеходного перехода через пути, сообщает «Радио 1».

Конструкция будет оборудована специальными автоматическими подъемниками и терминалами связи для маломобильных граждан.

Завершить строительство перехода планируют к июню. В настоящее время на объекте завершают внешнюю отделку, также продолжается благоустройство близлежащей территории.

Отмечается, что строительство перехода вели без остановки в движении поездов.