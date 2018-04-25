В Москве заработал прокат электросамокатов

Москве заработал прокат электрических и обычных самокатов. На данный момент техника доступна на семи станциях.

Как рассказали «РГ» в компании-прокатчике, в мае количество станций увеличат до 25. Пробег у электросамокатов составит 20 км. Если аккумулятор сядет раньше, чем клиент успеет добраться до станции, на самокате можно будет доехать, отталкиваясь ногой.

Стоимость проката составит 2 рубля в минуту на обычном самокате и 4 рубля — на электрическом.

Как указано на сайте компании, на карте клиента во время сессии блокируется 1000 рублей, после завершения проката деньги возвращаются.