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В Москве заработал прокат электросамокатов
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В Москве заработал прокат электросамокатов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Москве заработал прокат электрических и обычных самокатов. На данный момент техника доступна на семи станциях.
Как рассказали «РГ» в компании-прокатчике, в мае количество станций увеличат до 25. Пробег у электросамокатов составит 20 км. Если аккумулятор сядет раньше, чем клиент успеет добраться до станции, на самокате можно будет доехать, отталкиваясь ногой.
Стоимость проката составит 2 рубля в минуту на обычном самокате и 4 рубля — на электрическом.
Как указано на сайте компании, на карте клиента во время сессии блокируется 1000 рублей, после завершения проката деньги возвращаются.
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