Москвичей снова ожидают дождь и усиления ветра в четверг

Ночью сила ветра в регионе составит 3-8 м/с, но днем он усилится до 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

ТАСС: последние новости

Движение поездов на участке от "Таганской" до "Беговой" восстановлено после сбоя

Доля допущенных к сезонной эксплуатации аттракционов в Москве снизилась до 80%

В День Победы в Москве запустят праздничные фейерверки и салюты с 33 площадок