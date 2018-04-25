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Москвичей снова ожидают дождь и усиления ветра в четверг
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Москвичей снова ожидают дождь и усиления ветра в четверг 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Около 15% месячной нормы осадков и порывы ветра до 12-17 м/с прогнозируются в Москве 26 апреля. Такой прогноз распространила в среду пресс— служба Росгидромета.
Согласно прогнозу, дождь в четверг принесет столичный регион около 7 мм осадков. Это около 15% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм. Ночью температура воздуха в Москве опустится до 5..7 градусов, днем он прогреется до 12..14 градусов. В Московской области ночью ожидается 3..8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 11..16 градусов.
Ночью сила ветра в регионе составит 3-8 м/с, но днем он усилится до 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с.
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