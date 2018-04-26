До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«Сегодня выпадет 8-9 мм осадков, это около 20% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм», — сказал представитель центра погоды.

По данным синоптиков, за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 3,6 мм осадков.

«Сегодня столичный регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло. Днем в Москве Подмосковье облачно, временами дождь, местами возможна гроза» — добавили в «Фобосе».

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11-13, в области — плюс 9-14.