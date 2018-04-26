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До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг
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До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«Сегодня выпадет 8-9 мм осадков, это около 20% месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм», — сказал представитель центра погоды.
По данным синоптиков, за минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 3,6 мм осадков.
«Сегодня столичный регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло. Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами дождь, местами возможна гроза» — добавили в «Фобосе».
Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11-13, в области — плюс 9-14.
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